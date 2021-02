Merkel: uiterlijk na de zomer is iedere volwassene Duitser uitgenodigd voor vaccinatie

Uiterlijk na de zomer heeft iedere volwassen Duitser een aanbod voor een coronaprik gekregen.

Daarvan is de Duitse bondskanselier Merkel overtuigd na een coronatop in de Duitse hoofdstad. Het beraad moest duidelijkheid verschaffen over de nu nog stroef verlopende vaccinatiecampagne in de Bondsrepubliek.

De regering, de zestien Duitse deelstaten, grote farmaceutische bedrijven en vertegenwoordigers van de Europese Unie schoven aan bij het crisisberaad om het inentingsbeleid verder uit te stippelen.

Merkel concludeerde na het overleg dat het voor eind september lukt om voor de 73 miljoen volwassen Duitsers een vaccinatie te regelen, zoals Berlijn al eerder van plan was. Zowel regeringspartijen als de oppositie hadden aangedrongen op de speciale vaccinatietop om meer duidelijkheid te krijgen.



De Duitse vaccinatiecampagne dreigde vertraging op te lopen door gebrek aan vaccins, wat tot felle kritiek leidde. Maar volgens Merkel gaat het, zo begreep ze van de fabrikanten, zelfs zonder toelating van nieuwe vaccins lukken.

Merkel verdedigde de "langzamere" aanpak in de Europese Unie in vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Israël. De Britten lieten vaccins via een noodprocedure toe, de Europese autoriteiten gaven een voorlopige vergunning af. Merkel wees op de noodzaak dat de bevolking de vaccins vertrouwt.

