België raadt mondkapjes op kantoor aan, ook tijdens bellen

Het is raadzaam op kantoor een mondkapje te dragen, ook tijdens het telefoneren en gesprekken met collega's, zelfs op meer dan anderhalve meter afstand.

Volgens de adviesgroep van de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn stoffen kapjes en wegwerpmaskers de beste keuze.

Sjaals of kapjes met een ventiel worden niet meer toegestaan op plaatsen waar het dragen van een mondkapje in België verplicht is, zoals het openbaar vervoer, in winkels en op middelbare scholen. Volgens viroloog Steven Van Gucht worden tijdens het praten de meeste speekseldruppeltjes uitgestoten en bewijzen mondkapjes op dat moment hun nut tegen mogelijke besmetting. Hij lichtte het nieuwe advies van de zogeheten Risk Assessment Group (RAG) toe tijdens een persconferentie over de stand van zaken in België.

FFP2-maskers worden niet aanbevolen omdat ze duur zijn, niet kunnen worden hergebruikt en oncomfortabel zijn.



In België is thuiswerken verplicht tenzij het niet anders kan. Daar wordt ook op gecontroleerd, maar desondanks gaan te veel mensen naar kantoor. Van Gucht wees erop dat collega's elkaar vaak besmetten tijdens een koffiepauze of de lunch. "Mensen willen even ontsnappen aan het masker bij koffie of een sigaret. Ze slaan een praatje en besmetten elkaar", zei hij. De viroloog dringt erop aan alleen te pauzeren en bij voorkeur buiten.

België bevindt zich volgens Van Gucht momenteel op een "plateau" als het om de verspreiding van het coronavirus gaat. Het aantal nieuwe besmettingen blijft geleidelijk stijgen, terwijl het aantal ziekenhuisopnames lichtjes daalt, evenals het aantal sterfgevallen.

