Nederlandse IKEA-klanten kunnen straks afhalen door de drive-thru

Als het kabinet besluit om afhalen van bestellingen toe te staan voor winkelbedrijven dan kunnen ze bij IKEA door de drive-thru, vergelijkbaar met die van fastfoodrestaurants.

Het bestellen en afhalen van producten zal volledig veilig en contactloos gebeuren, verzekert de van huis uit Zweedse woonwinkel.

"We hebben vanaf de eerste golf laten zien dat we op een veilige en contactloze manier onze service ‘Bestellen & Ophalen’ kunnen faciliteren. De voorzichtig positieve geluiden hierover, stemmen ons hoopvol", aldus een woordvoerder.

Als het voor winkelklanten wordt toegestaan eerder gedane bestellingen op te halen neemt de druk op de bezorgers ook af, zo klinkt het. Ook kunnen door 'click and collect' meer klanten worden geholpen .



De klant bestelt via IKEA.nl of via de IKEA-app en krijgt een tijdslot toegewezen voor het ophalen van de bestelling bij een winkel. Aangekomen bij het filiaal volgt de klant de borden voor bestelling ophalen en parkeert zijn auto op een van de aangewezen parkeervakken. De klant blijft in de auto en checkt in via de link in de ontvangen bevestigingsmail. Dit kan overigens ook met de fiets of lopend.

Problemen met bevoorrading

Een IKEA-medewerker brengt daarop de bestelling naar de auto van de klant. Een medewerker scant de QR-code uit de email en vervolgens kan de klant de bestelling zelf inladen.



IKEA wijst erop dat de impact van de coronacrisis voor problemen heeft gezorgd in de bevoorrading. Zo hebben bepaalde leveranciers een achterstand opgelopen in de productie. Tegelijkertijd merkt IKEA dat de vraag naar bepaalde producten toeneemt. "Hierdoor zien we dat productie en distributie onder druk staan en hebben we te maken met vertragingen", aldus IKEA.

De toevoeging van de service ‘Bestellen en Ophalen’ zal de problemen volgens IKEA niet direct verhelpen. Door het "onvoorspelbare karakter" van corona kan het winkelbedrijf ook niet met zekerheid zeggen wanneer deze problemen wel zijn opgelost.

