Nederland wil sancties tegen Myanmar na staatsgreep

Nederland gaat pleiten voor nieuwe EU-sancties tegen het militaire regime van Myanmar. Dat zei minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag.

De top van het leger van Myanmar pleegde maandag een staatsgreep. Kaag wil dat meer persoonsgerichte sancties komen. Ook wil ze dat twee grote bedrijvenconglomeraten worden aangepakt. "Sancties is een van de weinige middelen die we hebben."

Beide conglomeraten zijn verbonden aan het leger. "Dat is hun machtsbasis en financieringsbasis. Daarmee wordt heel makkelijk geld verdiend." Twee jaar geleden wilde Nederland die bedrijven ook op een sanctielijst zetten, maar toen was er te weinig animo om actie te ondernemen tegen het regime dat massaal moslims uitmoordt.

In een onderzoeksrapport uit 2019 schreef de VN-missie van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Myanmar dat 45 Myanmarese bedrijven het militaire bewind met zeker 10 miljoen dollar hebben gesteund. Volgens de organisatie konden de bedrijven weten dat het geld door de militairen gebruikt zou worden om mensenrechtenschendingen tegen de islamitische Rohingya-minderheid in de regio Rakhine tussen 2011 en 2018 uit te voeren. Het gaat dan onder andere om het bouwen van een grensmuur en infrastructuurprojecten op land van Rohingya.



Shell

Veel van de genoemde bedrijven hebben buitenlandse zakenpartners, waaronder ook in Nederland. "Bedrijven lopen zo risico bij te dragen aan mensenrechtenschendingen of op z'n minst het financieel steunen van het militaire regime", aldus de VN.

Hoewel slechts een aantal buitenlandse zakenpartners in het rapport met naam worden genoemd, stelt de VN dat er nog veel meer partners zijn. Een daarvan is het Nederlandse oliebedrijf Shell, zo bleek uit onderzoek van de NOS.



Shell heeft in juli 2017 een overeenkomst met Max Energy Myanmar te gesloten voor het leveren van tankstations. In het betreffende persbericht stond dat binnen drie jaar in heel het land Shell-pompen moeten komen. Bestuursvoorzitter U Zaw Zaw van moederbedrijf Max Myanmar zei destijds: "Ik ben trots dat we deze overeenkomst met Shell hebben gesloten". Hoeveel geld er met de deal gemoeid was, is niet bekend.

Een maand na de overeenkomst, in augustus 2017, voerde het militair bewind de vervolging van Rohingya op en werden 700.000 mensen naar buurland Bangladesh verdreven. Een nieuw te bouwen grensmuur moest voorkomen dat ze teruggaan. In het onderzoeksrapport brengt de VN specifiek twee bedrijven in verband met het financieren van de muur; een daarvan is Max Myanmar.



1,5 miljoen bloedgeld voor grensmuur

Volgens de VN heeft bestuursvoorzitter U Zaw Zaw in september en oktober geldbedragen overgemaakt die waren bedoeld voor het bouwen van de grensmuur. In september ging het om ruim 975.000 dollar, in oktober om 654.000 dollar. In november ging hij zelf kijken aan de grens, meldden media destijds.

Volgens de VN wist het bedrijf dat hun steun gebruikt zou worden voor "inhumane daden". Om die reden wil de organisatie dat er strafrechtelijk vervolging wordt ingesteld tegen de leidinggevenden vanwege betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid.



Shell erkent dat het een "complexe en gevoelige kwestie" is en spreekt de hoopt uit dat er "een vreedzame oplossing voor de situatie in de noordelijke regio Rakhine" komt. Het bedrijf laat weten dat de samenwerking met Max Energy wordt herzien vanwege "teruglopende brandstofmarges en kapitaaldruk", de moslimgenocide lijkt voor Shell geen enkel probleem te zijn. Het rapport, dat Shell naar eigen zeggen nog moest bestuderen, heeft daarin geen rol gespeeld.

Klap toedelen

Kaag gaat nu in Brussel voor de strafmaatregelen pleiten. Volgens haar kan alleen de EU die "politiek-economische klap toedelen". Nederland alleen kan weinig uitrichten. "De Nederlandse bijdrage en banden zijn te klein."



Op het terrein van ontwikkelingshulp neemt Kaag geen stappen. Daar heeft ze wel naar gekeken, maar dan zou de bevolking worden geraakt. "We moeten de militairen raken." Volgens Kaag moet er bij de sancties worden opgetrokken met de Verenigde Staten.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wilde het woord sancties nog niet in de mond nemen, maar zei op Europees niveau "niets uit te sluiten". Met de militaire coup is in Myanmar "een grote stap teruggezet", aldus Blok.



Nopbelprijs

Nobelprijslaureaat en regeringsleider Aung San ligt internationaal al langer onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen.

