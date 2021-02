Recordaantal doden door alcohol in Engeland tijdens pandemie

algemeen 2 feb 15:13

Het aantal alcoholgerelateerde doden in Engeland en Wales is in de eerste negen maanden van vorig jaar tot recordhoogte gestegen.

Volgens gezondheidsexperts grijpen veel Britten naar de fles als gevolg van de stress en isolatie die gepaard gaan met de lockdowns die het coronavirus terug moeten dringen. Tussen januari en september stierven 5460 mensen door alcoholmisbruik, een stijging van 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het nationale statistiekbureau. Lever- en alvleesklierziekten, psychische stoornissen en alcoholvergiftiging waren de voornaamste doodsoorzaken. Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart voor het eerst in lockdown. Tussen april en september was het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen "statistisch hoger" dan elk jaar in deze eeuw.

Het sterftecijfer onder mannen was twee keer zo hoog als bij vrouwen, waarbij vooral mensen in de werkende leeftijd de negatieve effecten ondervonden. Nu het land zijn derde lockdown doormaakt en de werkloosheid stijgt, is er weinig reden om aan te nemen dat de situatie de komende maanden verbetert. © ANP 2021