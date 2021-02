'Kabinet verlengt lockdown in ieder geval tot 2 maart'

Het kabinet verlengt de harde lockdown in ieder geval tot 2 maart, bevestigen ingewijden na berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

Dat betekent dat onder meer winkels, horeca, musea en bioscopen tot die tijd dicht blijven. Ook contactberoepen zoals kappers mogen tot 2 maart nog niet aan de slag.

De lockdown was oorspronkelijk tot 9 februari afgekondigd. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen de verlenging dinsdagavond officieel bekendmaken.

Of de avondklok na 10 februari ook van kracht blijft heeft het kabinet dinsdag nog niet besloten. Mogelijk volgt dat pas in het weekend. Voor verlenging van de avondklok is wel instemming van de Tweede Kamer nodig.



Volgens ingewijden is er dan meer tijd om te kijken wat het effect is van de avondklok, die op zaterdag 23 januari in ging. Ook is dan meer bekend over de Britse variant, die aan een gestage opmars bezig is in Nederland.

Het RIVM meldt dinsdag dat mogelijk al twee derde van alle nieuwe coronabesmettingen door deze besmettelijker variant is veroorzaakt.



Catshuisberaad

Zondag is er weer Catshuisberaad. Dan laten de meest bij de coronacrisis betrokken ministers zich bijpraten door deskundigen.

De lockdown zoals die nu geldt, werd op 15 december van kracht. De horeca sloot al weken eerder.

