Frankrijk: Van radicalisme beschuldigde moskee gaat weer open

De Pantin-moskee werd in oktober voor zes maanden gesloten na het uiten van kritiek op de geschiedenisleraar vóórdat hij werd vermoord

De moskee zal binnenkort weer worden heropend, zei de minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin maandag.

De Grote Moskee van Pantin nabij Parijs werd gesloten als onderdeel van het hardhandige optreden tegen moslims en de islam door de Franse regering, in de nasleep van de moord op geschiedenisleraar Samuel Paty.

De moskee had een video geplaatst op sociale media waarin de geschiedenisleraar werd veroordeeld nadat aanstootgevende spotprenten van de profeet Mohammed (saws) had vertoond.



Gerald Darmanin sprak maandag in de Nationale Vergadering tijdens een Kamerdebat over een wetsvoorstel waarin de principes van de Franse Republiek worden geconsolideerd. De omstreden binnenlandminister is een fervente tegenstander van de islam en gaf toe dat de moskee niets te verwijten valt en zich houdt aan de Franse wet. "We zullen het [de moskee] moeten heropenen ten behoeve van de gelovigen.".

De Raad van State

Het gebedshuis moest in oktober de deuren sluiten na een uitspraak van de Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van het land.



De moskee had op haar Facebook-pagina een video gedeeld van een gekwelde ouder van een leerling uit Paty's klas. De ouder eiste dat de geschiedenisleraar zou worden ontslagen wegens het laten zien van de spotprenten.

De Raad voerde aan dat de verklaringen in de video "geweld, haat en discriminatie" zouden kunnen uitlokken. De Franse binnenlandse veiligheidswet rechtvaardigt in dergelijke situaties de sluiting van religieuze instellingen. Een week nadat de video was gedeeld werd Paty buiten de school onthoofd door een extremist.



Binnenlandminister Darmanin had de Raad van State persoonlijk verzocht om de Pantin-moskee in de buitenwijk Saint Denis te sluiten omdat uit de gedeelde video de naam en het adres van de school konden worden herleidt.

Maandag zei Darmanin dat het ministerie, eerder dan aangekondigd, een decreet zal moeten uitvaardigen voor de heropening, omdat "we niet vechten tegen een religie, we vechten tegen degenen die de islam overnemen van moslims."

