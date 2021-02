Marokko en Nederland bespreken Rotterdamse oplossing voor drinkwatertekort droge gebieden

De directeur van het Marokkaanse elektriciteits- en drinkwaterbedrijf (ONEE) Abderrahim El Hafidi sprak met de Nederlandse ambassadeur in Marokko Jeroen Roodenburg

Het gesprek van maandag in hoofdstad Rabat ging over de voortgang van het samenwerkingsproject tussen ONEE en Eurosafetygroup. In het pilotproject wordt gewerkt aan de productie van drinkwater dat wordt gewonnen uit vocht in de lucht.

Door de opwarming van de aarde en het steeds droger wordende klimaat neemt het tekort aan schoon drinkwater wereldwijd toe. Een Rotterdams bedrijf heeft dé oplossing voor dit probleem bedacht: de Rainmaker. Een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om schoon water te kunnen leveren in gebieden waar dat nodig is.

De Rainmaker trekt lucht aan die vervolgens door een soort koelkast wordt geleidt. De lucht wordt gekoeld waardoor de temperatuur onder het dauwpunt komt en er water ontstaat. Het water wordt opgevangen en opgeslagen in een voorraadtank. De methode kan dagelijks ruim 5.000 liter water opleveren.



Volgens Jack Kips, projectmanager bij Rainmaker Worldwide, bestelde Marokko in 2019 honderden Rainmakers. Marokko was daarmee het eerste land dat het innovatieve apparaat in gebruik wilde nemen.

In Marokko is sinds mei 2019 een pilot gaande waarbij vijf van de units op verschillende locaties in het land worden getest. De eerste resultaten van de pilot zullen binnen een maand beschikbaar zijn en zullen meer inzicht geven in de kwaliteit, kwantiteit en de kosten van het gewonnen water.



De Wereldbank heeft Marokko benoemd als centrum voor de waterproblematiek. Het Noord-Afrikaanse land dienst als voorbeeld voor veel andere Afrikaanse landen. "Marokko is een springplank om de Rainmaker in meer Afrikaanse landen aan de man te brengen", aldus Frans Ringeling van Eurosafetygroup.

Het apparaat is volgens Ringeling een uitkomst voor Marokko. "Het regent er weinig, dus het waterprobleem is gigantisch.".

