RIVM: Britse variant dominant, pas op met versoepelingen

De Britse variant veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van berekeningen.

Het instituut waarschuwt dat "het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan". De Britse variant is een stuk besmettelijker dan eerdere varianten van het virus en dat gooit "roet in het eten", aldus het RIVM.

Op het eerste gezicht zien de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht er gunstig uit: het aantal nieuwe besmettingen was afgelopen week 20 procent lager dan een week eerder. In totaal registreerde het RIVM 28.628 positieve testresultaten.

De Britse variant verspreidt zich echter zo snel, dat met het huidige tempo snel weer een stijging van het aantal besmettingen valt te verwachten. Het zogeheten reproductiegetal van de gemuteerde versie ligt ruim boven de 1. Op 15 januari was dat getal 1,28, becijfert het RIVM. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 128 anderen aansteken.



Laagste percentage in weken

In de vorige weekrapportage noteerde het RIVM 35.635 besmettingen. Dat waren er slechts 8 procent minder dan de week daarvoor, het laagste percentage in weken. In de rapportage van 19 januari bedroeg de afname nog bijna 22 procent, een week daarvoor 12,5 procent.

De virusvariant die in Zuid-Afrika is ontstaan, is inmiddels 23 keer in Nederland aangetroffen. De meeste van die mensen waren in Zuid-Afrika geweest, of ze hadden contact met iemand die het land recent had bezocht. Ook de twee Braziliaanse varianten hebben hun intrede gedaan. De zogeheten P2-variant is bij drie mensen aangetroffen, de P1-variant bij twee mensen.



Coronagerelateerde sterfgevallen

In de afgelopen zeven dagen zijn 448 aan coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Vorige week waren dat er 512. Het totale aantal ziekenhuisopnames daalde volgens het weekrapport met 12 procent naar 1216. Van deze patiënten werden er 254 op de intensive care opgenomen, tien meer dan een week eerder.

Dat de Britse variant in korte tijd dominant zou worden, werd al langer vermoed. Toch is het nog een stuk sneller gegaan dan de RIVM-deskundigen hadden verwacht. Het Outbreak Management Team (OMT) schreef in zijn laatste advies nog dat de gemuteerde versie vermoedelijk ongeveer de helft van alle besmettingen heeft veroorzaakt van mensen die rond 26 januari ziek werden.



Het aandeel van twee derde dat het RIVM noemt, gaat over de mensen die afgelopen week besmet zijn geraakt. Dit cijfer is berekend met een computermodel. Harde cijfers uit recente steekproeven heeft het RIVM nog niet.

In de week van 11 tot en met 17 januari bleek uit analyses van coronatesten dat het in zo'n 20 procent van de positieve testen ging om de variant die in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan. Het instituut gaat ervan uit dat de stijgende lijn heeft doorgezet.

