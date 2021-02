Vernieling Marokkaans consulaat in Valencia krijgt juridisch staartje

Het Openbaar Ministerie (OM) in Spanje is een strafrechtelijke procedure gestart tegen Polisario-vandalen na de vernielingen aan het Marokkaanse consulaat in Valencia

De stap het van OM komt nadat jurist Mourad Elajouti aangifte deed van de vernielingen. De voorman van de advocatenclub in Casablanca veroordeelt de daden die "de onschendbaarheid, integriteit en waardigheid" van het diplomatieke kantoor ondermijnen, meldt de juristenclub in een verklaring.

In zijn aanklacht heeft de Marokkaanse jurist onder meer een beroep gedaan op wetsartikelen 605 en 606 van het Spaanse Wetboek van Strafrecht, die aanvallen op officiële diplomatieke gebouwen uitdrukkelijk strafbaar stellen.

Polisario

Het incident gebeurde half november in de nasleep van de militaire operatie van het Marokkaanse leger in de greenstreek El Guerguerate. Op videobeelden die rondgingen op sociale netwerken was te zien hoe de groep Polisario-fanboys het Marokkaanse consulaat binnenviel en de vlag van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR) probeerde te hijsen. De vandalen slaagden er wel in de Marokkaanse vlag aan de gevel van het gebouw te vervangen met het symbool van SADR.



De Spaanse politie was ter plekke om de orde te handhaven. Het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken had zich vrijwel direct uitgesproken en de "agressieve daden" van de separatisten sterk veroordeeld. "Spanje veroordeelt categorisch de daden die zondag zijn begaan door sommige deelnemers van de bijeenkomst voor het consulaat-generaal van Marokko in Valencia", luidde de verklaring.

Spanje omschreef de gebeurtenis als "een flagrante schending" van de wetten van het land en beloofde onderzoeken te openen en passende maatregelen te nemen om de "onschendbaarheid van diplomatieke missies te waarborgen".



Utrecht

Ook het Marokkaanse consulaat in Utrecht was onlangs het mikpunt van vandalen die de Marokkaanse vlag van de gevel hadden verwijderd en vertrapt. Het nationale symbool werd vervangen door een witte vlag met de tekst "Leve het volk". De twee daders hebben het voorval gefilmd en in een Facebook-live event uitgezonden.

Het tweetal had expliciet aangegeven geen separatist te zijn en om die reden te hebben gekozen om als vreedzaam protest de tekst "Leve het volk" te gebruiken. De actie was volgens het tweetal een reactie op de slechte behandeling van Riffijnse politieke gevangen in Marokko.

