Spaanse politie slaat in op minderjarige migranten (video)

Op sociale netwerken circuleert een video waarin te zien is hoe Spaanse agenten een groep minderjarige migranten slaat en intimideert.

De exacte locatie of datum van het incident is niet geheel duidelijk. Volgens de bijschrift van de video gaat het om de binnenplaats van een moskee in 'Las Palmas' op de Canarische Eilanden.

Op de video is toe zien hoe leden van de Guardia Civil intrappen op de groep jongeren waarvan wordt vermoedt dat het illegale migranten zijn.

Een agent treedt hardhandig op tegen een jongeman die een vriend probeert te helpen die op dat moment bewusteloos op de vloer van de binnenplaats ligt.



Migratiecrisis

De Canarische Eilanden zijn de afgelopen maanden overspoeld door migranten, het is de grootste migratiecrisis in de geschieden van de eilandengroep. Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel eind vorig jaar, de helft van de instroom vond in december plaats.

Volgens Khalid Zerouali, migratiedirecteur bij het Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft de verscherpte grenscontrole langs de Marokkaanse noordkust ertoe geleid dat migranten naar alternatieve routes zijn gaan zoeken.



Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat aankomt op de Canarische Eilanden aanzienlijk toegenomen. Een vertienvoudiging vergeleken met vorig jaar.

De Spaanse regering had tijdelijke verblijfplaatsen laten opzetten voor maximaal 7000 mensen en heeft in verschillende Afrikaanse landen een diplomatiek offensief gelanceerd om ervoor te zorgen dat er minder migranten naar de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan komen.



Marokko weigerde eind december om migranten uit derde landen op te nemen. De Europese Unie had Marokko daar om gevraagd. De Europese commissaris voor Migratie Ylva Johansson was in december in Rabat om de mogelijkheid te bespreken met de Marokkaanse autoriteiten.

De Spaanse autoriteiten zijn in december begonnen met de deportatieoperatie van Marokkaanse migranten. Volgens het Spaanse dagblad El Confidencial Digital roept het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij de hulp in van de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM).



