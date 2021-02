Rutte: derde golf is onvermijdelijk

Een derde golf aan coronabesmettingen is onvermijdelijk, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie.

Het kabinet maakt zich vooral zorgen over de besmettelijke Britse coronavariant. Zonder die mutatie zou het kabinet de teugels meer laten vieren, maar de snelle opkomst van die variant, maakt dat het kabinet hier terughoudend in is.

De besmettingsgraad van die variant ligt veel hoger. Elke 100 personen besmetten gemiddeld zo'n 130 personen, terwijl het aantal besmettingen met de 'oude variant' juist langzaam afneemt. "Om de snelle opkomst van de Britse variant kunnen we niet heen", zei de premier tijdens de persconferentie.

Het hele pakket aan maatregelen dat nu geldt, zal dan ook nog eens worden voorgelegd aan de deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT).

Aan die experts wordt ook gevraagd of er zelfs extra regels nodig zijn om de verspreiding van de Britse mutatie zoveel mogelijk te beperken.

© ANP 2021