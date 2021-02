OMT bespreekt avondklok vrijdag, net geen twee weken na invoering

Het Outbreak Management Team (OMT) praat vrijdag over de coronamaatregelen zoals het kabinet heeft verzocht.

Ook de avondklok wordt dan besproken, ook al is de maatregel dan nog net geen twee weken van kracht.

In het meest recente advies schreef het OMT: "Deze maatregel moet ten minste twee weken ingevoerd zijn om een beoordeling van het effect te kunnen geven. ". Die twee weken "is niet in beton gegoten", laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) desgevraagd weten.

De avondklok ging in op de avond van zaterdag 23 januari. Sindsdien is het verboden om tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten te zijn, tenzij iemand een geldige reden heeft en dat kan aantonen met een verklaring. Op die manier hoopt het kabinet bezoeken te beperken en zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen.



Effect evalueren

Twee weken is de periode die de experts standaard aanhouden om het effect van maatregelen te evalueren. Ook premier Mark Rutte zei dinsdagavond tijdens zijn persconferentie dat het voor die tijd nog te vroeg was om het effect te bepalen.

Het kabinet zou eind deze week wel graag een nieuw advies krijgen waarin ook de avondklok wordt meegenomen. De woordvoerder van het RIVM verwacht dat vrijdag wel een inschatting kan worden gemaakt.



Het coronavirus kent een incubatietijd van twee tot veertien dagen. De meeste mensen krijgen vijf tot zes dagen na de besmetting klachten.

Hoofd infectieziekten van de GGD Anja Schreijer, die ook in het OMT zit, acht de kans klein dat de deskundigen zullen adviseren de avondklok na 10 februari weer af te schaffen. Ze zei dinsdagavond in de talkshow M dat de onzekerheden daar momenteel te groot voor zijn.

