Vanaf eind volgend jaar 15 cent statiegeld op blikjes

Er komt vanaf eind volgend jaar statiegeld op blikjes. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het statiegeldbedrag per blikje wordt minimaal 15 cent. De maatregel gaat in op 31 december 2022. Het kabinet komt ermee omdat er nog steeds te veel blik als zwerfafval in het milieu belandt.

De ingangsdatum is volgens Van Veldhoven "realistisch en haalbaar". Wel noemt ze het opzetten van een speciaal statiegeldsysteem voor blik "een majeure operatie".

Producenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten hiervan en dragen ook de kosten. Horeca en kleine verkooppunten zijn vrijgesteld van de innameplicht.



Met het bedrijfsleven was afgesproken dat de maatregel van tafel zou gaan als het aantal blikjes in het zwerfafval met minstens 70 procent zou afnemen dit jaar. Maar vorig jaar nam het aantal juist toe met 27 procent en Van Veldhoven ziet nu geen concrete acties waardoor het zou dalen. Het doel is volgens haar onhaalbaar geworden en statiegeld daarmee onvermijdelijk.

In Nederland gaan per jaar 2 miljard blikjes over de toonbank, 150 miljoen daarvan belanden in het milieu. Vanaf 1 juli dit jaar komt er al statiegeld op kleine plastic flesjes. Op alle flesjes kleiner dan 1 liter wordt dan ook 15 cent extra geheven, die klanten terugkrijgen als ze het flesje inleveren.

