Toerisme in Spanje op laagste niveau in halve eeuw

buitenland 3 feb 11:08

Het toerisme in Spanje is ingestort tijdens de coronacrisis. Het aantal buitenlandse toeristen dat het Zuid-Europese land bezocht, daalde in 2020 met zo'n 80 procent naar 19 miljoen.

Het zou gaan om het laagste aantal toeristen sinds 1969. Spanje is met 2,8 miljoen vastgestelde coronabesmettingen een van de zwaarst getroffen Europese landen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de belangrijke toeristensector, die in 2019 nog goed was voor 12 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De meeste toeristen kwamen vorig jaar volgens statistiekbureau INE uit Frankrijk (3,8 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (3,1 miljoen). Uit Nederland kwamen volgens officiële cijfers ruim 922.000 vakantiegangers. Dat was 75 procent minder dan een jaar eerder. © ANP 2021