Hoe bereid je een islamitische uitvaart voor?

Het voorbereiden van een uitvaart voor jezelf of iemand in je familie is waarschijnlijk geen onderwerp waar je graag bij stilstaat.

Toch is het iets waar veel Marokkanen uit de 2e generatie op relatief korte termijn mee te maken zullen krijgen. Het kan geen kwaad om je hier alvast in te verdiepen. We helpen je graag op weg met nuttige tips en uitleg. Begrafenis in Nederland

De Profeet Mohammed (saws) stelt dat het is aanbevolen om begraven te worden op de plek waar men komt te overlijden. Een islamitische begrafenis in Nederland is gelukkig steeds gemakkelijker te regelen. Er zijn tal van (islamitische) begraafplaatsen waar eeuwige grafrust kan worden gegarandeerd. Ook de uitvaart zelf kan volledig volgens islamitische gebruiken worden gehouden.

Het kan slim zijn om van te voren na te denken over de vormgeving van de uitvaart. Overleg dit eventueel met de familie of een (islamitische) uitvaartverzorger. Begrafenis in land van herkomst

Veel Marokkanen kiezen er voor om na hun dood in Marokko begraven te worden volgens islamitische tradities. Hier komt veel meer bij kijken dan een begrafenis in Nederland.

Denk aan: Vervoer van de overledene per vliegtuig;

Regelen van de begrafenis ter plaatse;

Begeleiding van de nabestaanden;

Denk aan: Vervoer van de overledene per vliegtuig;

Regelen van de begrafenis ter plaatse;

Begeleiding van de nabestaanden;

Administratieve formaliteiten. Gelukkig zijn er meerdere begrafenisondernemers die bij dit proces kunnen helpen, zoals Lassurance en al-Qadr uitvaartzorg. Passende begrafenisverzekering

De eerste stap voor het voorbereiden van een islamitische uitvaart is het afsluiten van een passende islamitische uitvaartverzekering.

Waarom? Allereerst zijn de kosten voor eeuwige grafrust namelijk een stuk hoger dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor een begrafenis die wordt gehouden in Marokko. Daarnaast heeft niet iedere uitvaartverzekering dezelfde keuzevrijheid als het gaat om besteding van het verzekerde bedrag. Bij een kapitaalverzekering kies je bij het afsluiten zelf de hoogte van het verzekerde bedrag en bepalen de nabestaanden zelf waar zij de uitkering voor gebruiken, bijvoorbeeld: Een graf op een islamitische begraafplaats

Kopen van vliegtickets voor de nabestaande

De rituele wassing van de overledene Bij andere uitvaartverzekeringen, zoals de naturaverzekering zijn bepaalde producten en diensten standaard meeverzekerd. Dat is misschien goedkoper, maar de invulling van de uitvaart staat dan al deels vast, wat meestal niet wenselijk is. Kies daarom bij voorkeur voor een uitvaartverzekering waarbij de nabestaanden zelf invulling kunnen geven aan de uitvaart met het geld dat zij ontvangen van de verzekeraar.