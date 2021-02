PvdE geschrokken van piemeltaarten van nummer 3 op Tweede Kamerlijst

De islamitische Partij van de Eenheid (PvdE) is in verlegenheid gebracht nu onverwacht blijkt dat de nummer drie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer al jaren piemeltaarten bakt en verkoopt in haar bakkerij.

Jolisa Brouwer van bakkerij de Ouwe Taart uit Waalre is dit weekend door de partij verzocht de baksels van haar website af te halen, maar weigert dat. "We leven in Nederland en niet in de middeleeuwen. Als je niet eens een piemeltje of poesje mag bakken", zegt ze.

De baksels in de vorm van piemels, maar ook borsten en billen zijn van cake en andere zoete producten. Ze zijn volgens Brouwer zowel "halal als koosjer", glutenvrij en ze prijken op muffins en taarten om een "pikant feestje of" een party voor vrijgezellen op te leuken.

De PvdE is zich kapot geschrokken toen ze afgelopen dagen getipt werd door haar achterban die alarm sloeg dat de nummer drie op de lijst in de porno-baksels zit.

Arnoud van Doorn

"Als we dit hadden geweten was ze niet op onze lijst gekomen", zegt lijsttrekker Arnoud van Doorn, die afgelopen weekend een stevig gesprek voerde met de bakker. Hij zegt begrip te hebben voor de opvattingen van Jolisa Brouwer die zelf geen moslim is. "Maar wij nemen er afstand van. We wisten niet dat ze deze taarten bakte. Hadden we het wel geweten, dan was ze nooit op de lijst gekomen."



De termijn om Brouwer van de lijst van de partij te halen is echter verstreken. Mocht ze een zetel in de wacht slepen dan wordt ze volgens Van Doorn wel verzocht daar afstand te nemen. "We maken er nu geen halszaak van. Maar deze taarten passen niet bij het conservatieve gedachtengoed waar wij voor staan."

Jolisa Brouwer heeft naar eigen zeggen nooit een geheim gemaakt van haar opmerkelijke taarten. De baksels staan gewoon al jaren openbaar op haar website waar ze ook themataarten aanbiedt voor verjaardagen, kinderfeestjes en jubilea. "Richting conservatieve imams die geschrokken zijn, wil ik zeggen; 'Hallo, dit is Nederland'. Ik doe dit werk al tien jaar."

Brouwer was door de partij uitgenodigd door een vriendin die al actief is in de PvdE. Daarna werd ze door de PvdE uitverkoren omdat ze joods is en niet op haar mondje is gevallen. De partij wilde daarmee afspiegelen dat zij er niet alleen is voor moslims. "Jolisa heeft dit weekend opnieuw met de hand op haar hart gezworen dat ze 100% achter ons staat en onze missie en visie deelt", aldus Van Doorn.

