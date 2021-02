Dringend advies aan basisscholen: verdeel klas in kleinere groepjes

Het ministerie van Onderwijs geeft basisscholen het "dringende advies" klassen in vaste kleine groepjes te verdelen als ze volgende week weer de deuren openen.

Zo hoopt het ministerie te voorkomen dat hele klassen te snel naar huis worden gestuurd als een leerling besmet raakt met het coronavirus. Voor groep 4, 5 en 6 raadt het ministerie aan te werken met groepjes van vijf kinderen.

Voor groep 7 of 8 is het advies om leerlingen in kleinere groepen of koppels te laten samenwerken. Van dwang is geen sprake. Leerlingen hoeven onderling ook niet verplicht afstand van elkaar te houden. Onderwijsminister Arie Slob benadrukt nog eens dat de risico's van de openstelling "beperkt" zijn. Hij noemt het "heel belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen."

"Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen", aldus Slob. Het ministerie volgt inhoudelijk de suggesties van het Outbreak Management Team (OMT). Vanuit het onderwijsveld worden vraagtekens gezet bij de uitvoerbaarheid daarvan. Zo noemde de Algemene Verenging Schoolleiders het advies om in groepjes te werken "niet werkbaar".



Mondkapje

De basisscholen krijgen verder het "dringende advies" om leerlingen uit groep 7 en 8 op de gang een mondkapje te laten dragen als ze geen afstand kunnen houden tot kinderen uit andere klassen. "Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt", voegt het ministerie eraan toe. Kinderen mogen alleen met hun eigen klas buitenspelen. Om contacten te beperken is het ook de bedoeling dat de scholen hun begin- en eindtijden en de pauzes spreiden.

Leerkrachten die lesgeven aan de hoogste groepen kunnen er zelf voor kiezen een mondkapje of zogeheten face-shield te dragen. Een verplichting komt er ook op dit punt niet.



Vijf dagen in quarantaine

Een belangrijk punt dat al bekend was, is dat leerlingen en medewerkers die in contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, zeker vijf dagen in quarantaine moeten. Ze kunnen zich vervolgens laten testen óf nog vijf dagen thuisblijven. "Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand", aldus het ministerie.

Scholen hebben om ruimte voor eigen invulling gevraagd. Die krijgen ze. "Er zijn ruim 6000 basisscholen in Nederland, die deze landelijk afgesproken richtlijnen zoveel mogelijk zullen toepassen op een manier die past bij de lokale situatie", aldus het ministerie.

© ANP 2021