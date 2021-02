RIVM: Iets meer dan 4000 nieuwe coronagevallen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4060 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets hoger dan het gemiddelde over de afgelopen week.

Het aantal ligt ook iets hoger dan de afgelopen dagen, maar dat is op woensdagen meestal het geval. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.915 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 3988 gevallen per dag, het laagste aantal sinds begin oktober. Dat gemiddelde daalt al ruim een maand.

Vergeleken met eerdere woensdagen daalt het aantal vastgestelde besmettingen nog steeds. Precies een week geleden meldde het RIVM ruim 4700 positieve tests, de woensdag daarvoor waren het er bijna 5600 en nog een week eerder meer dan 6100. Het aantal gevallen zou in de komende weken kunnen gaan toenemen, wanneer de Britse variant zich verder verspreidt.

Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam kwamen 152 besmettingen aan het licht en in Rotterdam testten 130 inwoners positief. Daarna volgen Eindhoven (78), Den Bosch (61) en Tilburg (60). In zowel Den Haag als Utrecht werden 56 nieuwe gevallen geregistreerd.



Bij de veiligheidsregio's noteerde Midden- en West-Brabant 267 positieve tests, Rotterdam-Rijnmond 263 en Brabant-Zuidoost 249.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, is het virus vastgesteld bij bijna 990.000 Nederlanders. Dat betekent dat over een paar dagen de miljoenste Nederlander positief test.



Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 62, tegen 83 op dinsdag. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje verwerkt in de administratie van het RIVM.

Van 14.170 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen hoger.

© ANP 2021