Gebruikers CoronaMelder mogen zich direct na melding laten testen

Gebruikers van de CoronaMelder kunnen zich voortaan direct laten testen als ze zijn gewaarschuwd door de app omdat ze in de buurt zijn geweest van iemand die is besmet.

Tot nog toe was de richtlijn om vijf dagen te wachten met testen. Nu hoeft dat dus niet meer per se. Doen mensen binnen vijf dagen na het risicovolle contact een test en is die negatief, dan moet wel een tweede test volgen. Die moet worden gedaan op of na de vijfde dag na het contact.

"Het kan soms namelijk een aantal dagen duren voordat een test kan meten of iemand besmet is", zo meldt de website CoronaMelder.nl nu. "Blijf thuis totdat uit deze test blijkt dat je geen corona hebt." De CoronaMelder-app is al zo'n 4,5 miljoen keer gedownload.

Met de aanpassing hoopt het ministerie van Volksgezondheid nieuwe besmettingen sneller aan het licht te brengen. Het ministerie wijst op de komst van besmettelijkere varianten van het virus, zoals de Britse.



Pauze

Een andere verandering in de CoronaMelder is dat de app voortaan op pauze kan worden gezet. Die functie is bijvoorbeeld handig als telefoons voor langere tijd dicht bij elkaar liggen, maar de bezitters ergens anders zijn. "Dat geldt bijvoorbeeld voor scholieren die telefoons moeten inleveren bij aanvang van de les of werknemers die hun telefoon achterlaten in een kluisje."

Volgens een schatting van het RIVM veroorzaakt de Britse variant nu al twee derde van alle besmettingen. Het instituut baseert dat op berekeningen die weer zijn gebaseerd op eerdere steekproeven. Nadere analyse van positieve coronatesten moet nog bevestigen hoeveel mensen exact de Britse mutatie hebben.



Meer aanpassingen

Mogelijk komen er nog meer aanpassingen. Een speciale commissie raadt het ministerie aan te onderzoeken of het verstandig is mensen sneller te gaan waarschuwen dan nu. Gebruikers van de app krijgen momenteel een waarschuwing als ze 15 minuten of langer binnen 1,5 meter zijn geweest van een andere appgebruiker die positief is getest. Bij de Britse variant is "waarschijnlijk een kortere periode van contact of een grotere afstand reeds genoeg om besmet te kunnen raken", waarschuwt de commissie.

Sinds de invoering van de app in oktober zijn al zo'n 100.000 coronatests uitgevoerd na een notificatie van de CoronaMelder. Volgens een overzicht van de resultaten tot en met afgelopen zondag stond de teller toen op 99.951. In totaal hebben 8903 mensen positief getest op het virus na een waarschuwing van de app.

