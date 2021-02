Rabat roept Spaanse ambassadeur op het matje na videobeelden politiegeweld tegen Marokkaanse minderjarigen

De Spaanse ambassadeur in Rabat is woensdag opgeroepen op het hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Dat meldt nieuwsdienst Le360. Rabat is geschokt na het zien van videobeelden waarin de Spaanse Guardia Civil een groepje minderjarige Marokkaanse migranten op de Canarische Eilanden mishandelt en intimideert.

Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken baseert zich op verschillende (ongedateerde) video's waarin het politiegeweld werd gedocumenteerd.

De videobeelden circuleren sinds enkele dagen op sociale netwerken. Het incident deed zich voor op Las Palmas. Aanvankelijk werd gedacht dat de mishandeling plaatsvond op de binnenplaats van een moskee. Rabat spreekt echter van een detentiecentrum voor illegale migranten.



Rabat heeft de Spaanse autoriteiten dringend verzocht maatregelen te nemen om de Marokkaanse minderjarigen te beschermen. Ook eist Rabat dat de politieambtenaren in kwestie worden bestraft.

Het is niet de eerste keer dat Marokkaanse migranten het slachtoffer zijn van politiegeweld. Eind november heeft het asielzoekerscentrum melding gedaan bij de onderzoeksrechter in Madrid nadat een drietal migranten het slachtoffer werden van mishandelingen door politieambtenaren.



Migratiecrisis

De Canarische Eilanden zijn de afgelopen maanden overspoeld door migranten, het is de grootste migratiecrisis in de geschieden van de eilandengroep. Meer dan 18.000 migranten bereikten de archipel eind vorig jaar, de helft van de instroom vond in december plaats.

Door grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal migranten dat aankomt op de Canarische Eilanden aanzienlijk toegenomen. Een vertienvoudiging vergeleken met vorig jaar.

In december zijn Marokko en Spanje begonnen met de deportatie van illegale Marokkaanse migranten.

