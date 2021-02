Rabat maakt werk van bureaucratie Marokkaanse consulaten

De Tweede Kamer bezig met verkenningsmissie Marokkaanse consulaten het buitenland

De speciale commissie heeft sinds juni 2019 consulaten bezocht in Milaan, Marseille, Brussel en Amsterdam, meldt dagblad A7adath Al Maghribia.

Het onderzoek moet meer inzicht geven in de problematiek waar de Marokkaanse diaspora tegenaan loopt bij het raadplegen van consulaire diensten in het buitenland.

De commissie heeft de hekelpunten opgesomd in een 73-pagina's tellend rapport. Tot dusver concludeert het rapport dat er veel gewonnen kan worden bij het beter stroomlijnen van procedures die verband houden met de burgerlijke stand, familierecht en ondernemerschap in Marokko.



Ook heeft het onderzoeksteam aanbevelingen gedaan om de dienstverlening aan MRE's te verbeteren en de administratieve en gerechtelijke procedures te versnellen. Zo wordt geopperd om de burgerlijke stand te automatiseren, archieven te digitaliseren en callcenters beter uit te rusten.

Eind november meldde de Marokkaanse minister-afgevaardigde voor Marokkaanse diaspora Nezha El Ouafi dat consulaten veel diensten gaan digitaliseren. De moderniseringsslag moet er voor zorgen dat MRE's minder vaak naar het consulaat hoeven. De consulaten begonnen tijdens de uitbraak van het coronavirus met het digitaliseringsproces met het aanvankelijke doel het besmettingsrisico te verlagen.



Het digitaliseringsproces is tevens onderdeel van het streven van de Marokkaanse regering om het consulaire systeem structureel te hervormen en de diensten dichter bij Marokkaanse diaspora te brengen.

Onlangs lanceerde het buitenlandministerie een online platform om de banden met de diaspora te versterken. De website Bladifqalbi biedt "ruimte voor expressie" en is bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen met gelijkgezinden. Het platform dient als spreekbuis voor de in het buitenland woonachtige Marokkanen en is bedoeld om initiatieven van MRE's onder de aandacht te brengen en om positiviteit te belichten.

De regering hoopt met de website vooral jongeren aan te spreken. Rabat vreest al langere tijd dat de jongere generaties de binding met het vaderland verliest.

© MAROKKO.NL 2021