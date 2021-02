Coronavirus Marokko: Reproductiegetal teruggelopen naar 0,84

Dat betekent dat iemand die het coronavirus draagt gemiddeld 0,84 andere personen aansteekt

Het zogenoemde reproductiegetal, de 'R', bedraagt landelijk momenteel 0,84. Dat zei Abdelkrim Meziane Belfkih van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid dinsdag tijdens de presentatie van het tweewekelijkse rapport over de epidemiologische situatie in het land.

Deze neerwaartse trend werd waargenomen in de regio's Guelmim-Oued Noun (-78,5%), Fès-Meknès (-65,1%), Draâ-Tafilalet (-38%), Rabat-Salé-Kénitra (-32,6%), Souss- Massa (-32,6%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-26,5%), Casablanca-Settat (-22,9%), Marrakech-Safi (-22, 6%), de Oriental (-14,5%), Béni Mellal- Khénifra (-7,4%) en Laâyoune-Sakia El Hamra (-6,5%).

Anderzijds is het aantal coronabesmettingen toegenomen in de regio Dakhla-Oued Eddahab (+ 55,6%).



Het sterftecijfer is de afgelopen twee weken met 40% gedaald. Het aantal actieve coronagevallen daalde met 22% en het aantal coronapatiënten is afgenomen met 20,4%

De landelijke vaccinatiecampagne is donderdag begonnen. De Marokkaanse koning Mohammed VI kreeg in Fez als eerste het eerste deel van het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm toegediend. Tot dusver hebben 308.398 burgers in Marokko het eerste deel van het vaccin ontvangen.



Marokko werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt. Werknemers van nationale veiligheids-, en inlichtingendiensten DGSN en DGST zijn opgeroepen voor vaccinatie. Ook bij de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zijn de inentingen gestart.



Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

