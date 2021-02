Van Dissel somber over mogelijkheden tot versoepeling

RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschuwt dat sleutelen aan de coronamaatregelen waarschijnlijk leidt tot een "belangrijke toename" van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.

Maar hij wil nog niet vooruitlopen op het advies dat het kabinet heeft gevraagd over onder meer de omstreden avondklok.

Het staat volgens Van Dissel dan ook nog niet vast dat het hele huidige pakket, inclusief de avondklok en de jongste beperking van het aantal bezoekers thuis, in stand moet blijven. Maar hij spreekt wel van "donkere wolken" die door de opkomst van de Britse coronavariant op ons afkomen.

Van Dissel stelt wel vast dat het aantal besmettingen, dat wekenlang rond hetzelfde niveau bleef schommelen, inmiddels duidelijk aan het dalen is. "Met het oog op de toename van de Britse variant is dat absoluut een trend die je graag wil vasthouden", zegt hij.



Effect avondklok

Hoewel het eigenlijk nog te vroeg is om het effect te meten van de avondklok, aangezien die minder dan twee weken van kracht is, hoopt Van Dissel vrijdag toch iets te kunnen zeggen over de toegevoegde waarde. Daarbij wordt ook gekeken naar ervaringen in andere landen.

Ook wordt gekeken naar de jongste cijfers over de besmettelijkheid van de Britse variant. Daarover is nog veel onzeker, benadrukt Van Dissel. Maar op basis van de huidige kennis verwacht hij dat harde maatregelen nodig blijven om te voorkomen dat de derde golf, veroorzaakt door het gemuteerde virus, de zorg overspoelt.

