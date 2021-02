Lawaaiprotest in grootste stad Myanmar na staatsgreep

Inwoners van de grootste stad van Myanmar voeren op luidruchtige wijze actie tegen de militairen die de macht hebben gegrepen.

Er verzamelden zich de afgelopen twee dagen 's avonds mensen op straat in Yangon om op potten en pannen te slaan en op andere manieren lawaai te maken. Automobilisten gebruiken hun claxons om mee te doen aan dat protest.

De lawaaiprotesten beginnen omstreeks 20.00 uur en duren ongeveer een uur. "Op potten en pannen slaan koelt mijn woede", legde een 50-jarige deelnemer uit. "Maar dat werkt maar kort." Een activist zei dat zo'n lawaaiactie traditioneel ook wordt gebruikt om boze geesten te verdrijven. "Mensen gebruiken deze tactiek nu om de militaire junta het land uit te jagen."

Het leger arresteerde maandag Nobelprijswinnares en feitelijk regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militaire machtshebbers hebben inmiddels Facebook op zwart laten zetten. Aanhangers van de oppositie gebruikten die dienst om kritiek te uiten op de coupplegers.



Live beelden

De autoriteiten zeggen dat Facebook is afgesloten omdat mensen er "nepnieuws en desinformatie" verspreiden. Ondanks die maatregel kon Facebook op sommige plaatsen nog wel worden gebruikt. Betogers in de grote stad Mandalay gebruikten Facebook om videobeelden van een straatprotest live uit te zenden.

"Volksprotest tegen de militaire coup", stond op een spandoek in Mandalay, de tweede stad van het land. Zo 'n twintig mensen scandeerden: "Onze opgepakte leiders, laat ze nu gaan. Laat ze nu gaan." Betrokken organisaties zeggen dat naderhand zeker drie mensen zijn opgepakt.



"Mensen zijn boos, maar ook bang", vertelde een activist in Mandalay. Hij zei dat mensen ook in de war zijn en op sociale media tegenstrijdige informatie tegenkomen. "En het ontbreekt aan politiek leiderschap sinds de arrestatie van Aung San Suu Kyi."

Genocide

Nobelprijslaureaat en regeringsleider Aung San ligt internationaal onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen drie jaar gelegen met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

