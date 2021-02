27 EU-leiders gaan opnieuw via video in corona-overleg

marokko 4 feb 13:57

De 27 Europese regeringsleiders en staatshoofden gaan over drie weken opnieuw per videoverbinding met elkaar overleggen over de verdere aanpak van de coronapandemie.

EU-voorzitter Charles Michel heeft ze daarvoor op 25 februari uitgenodigd en plakt er de volgende dag meteen een vergadering met de leiders aan over veiligheid en defensie, en de samenwerking met tien landen rond de Middellandse Zee. Een van de onderwerpen is de strategische relatie tussen de EU en het zogenoemde zuidelijk nabuurschap. Dat wordt gevormd door Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Libië, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië en Israël. Sinds de uitbraak begin vorig jaar hebben de leiders elkaar maar een paar keer fysiek gezien en gesproken in Brussel. Dit wordt de tiende videoconferentie over corona. Het overleg begint donderdag om 15.00 uur. Onder meer het verloop van de nationale vaccinatieprogramma's en de coördinatie van maatregelen, zoals het testbeleid en reisbeperkingen, komen aan de orde.

De tweede dag van de videotop begint om 09.00 uur. De leiders zullen onder meer de voortgang in het permanente samenwerkingsverband (PESCO) van 25 EU-landen, waaronder Nederland, bespreken. Er zijn sinds de oprichting van het verband in 2017 al 47 defensieprojecten tot stand gekomen waarin de landen in groepjes samenwerken. De EU staat open voor deelname aan PESCO van landen van buiten de EU, maar wel onder strenge voorwaarden. Minister Ank Bijleveld zei eerder bijvoorbeeld dat het handig is als Amerikanen, Noren of Britten meedoen, bijvoorbeeld om militair materieel van Rotterdam naar Litouwen te krijgen.

Daarnaast zullen de 27 volgens een hoge EU-functionaris praten over "verbetering van het Europese investeringsbeleid" in veiligheid en defensie. Nu met Joe Biden een andere Amerikaanse president is aangetreden en het onderwerp mede vanwege de coronacrisis lang niet meer is besproken, vindt Michel het tijd.