Marokko verlengt noodtoestand tot 10 maart

De Marokkaanse regering heeft vandaag de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd

Dat heeft de Raad van Bestuur donderdag bekend gemaakt. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 februari te beëindigen.

De noodtoestand in Marokko werd in maart ingevoerd en is tot dusver tien keer verlengd. Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Eerder deze week werd ook al de strikte lockdown met twee weken verlengd. De lockdown omvat een landelijke avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten.



Vaccinatiecampagne

De landelijke vaccinatiecampagne is vorige week donderdag van start gegaan. De Marokkaanse koning Mohammed VI kreeg in Fez als eerste het eerste deel van het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm toegediend.

Marokko werd daarmee het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Tot dusver zijn meer dan 308.000 mensen ingeënt met het eerste deel van het vaccin.



Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt. Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717. Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 473.000 besmettingen vastgesteld, waaronder ruim 8.320 doden.

