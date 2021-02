Zware windstoten en sneeuwval verwacht in Marokko

Vrijdag en zaterdag wordt in meerdere provincies in Marokko sneeuwval en zware windstoten verwacht

Dat meldt het meteorologisch directoraat (DMN) donderdag. In de provincies Al Haouz, Azilal, Berkane, Boulemane, Errachidia, Figuig, Jerada, Midelt, Ourzazate, Oujda-Angad, Tarouirt en Tinghir wordt vrijdag tussen 12.00 uur tot 22.00 uur zware windstoten van 75 tot 90 km/u verwacht.

Sneeuwval van 20 tot 50 centimeter zal de provincies Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chichaoua, Ifrane, Khenifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza en Tinghir treffen.

Matige tot vrij zware regenval zal onder meer de provincies Essaouira, Agadir en Taroudant treffen. De regenval, die soms stormachtig kan zijn, varieert van 30 tot 50 millimeter.



Het weer was de afgelopen weken relatief zacht na stormachtige dagen die overstromingen veroorzaakten in de omgeving Casablanca. Stortbuien leidden tot verwoestende overstromingen waardoor de infrastructuur van de economische hoofdstad ernstig werd beschadigd. Ook waren een aantal woningen ingestort als gevolg van de hevige regenval.

De regenval was echter gunstig voor de landbouw in Marokko. Het regenwater hielp bij het aanvullen van dammen na een droog seizoen in 2020.

