Rohingya-moslims vrezen opnieuw hardhandig optreden na staatsgreep Myanmar

Onder de bevolking van Myanmar heersen angst en verwarring na de militaire coup in het land. Media vrezen voor een veel strenger beleid onder het militaire bestuur.

Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh maken zich zorgen over dierbaren in thuisland Myanmar. "We zijn bang dat Tatmadaw [het leger van Myanmar] opnieuw een operatie zal lanceren", zei de 35-jarige Muhammad Ansar, een van de meer dan 750.000 Rohingya die na een hardhandig optreden van het leger in 2017 op de vlucht waren voor bruut geweld en vervolging.

Duizenden moslimmannen, -vrouwen en -kinderen werden vermoord, verkracht en in het vuur gegooid in het boeddhistische meerderheidsland.

Bangladesh herbergt meer dan een miljoen Rohingya in kleine geïmproviseerde kampen in Cox's Bazar. Het gebied wordt beschouwd als 's werelds grootste vluchtelingennederzetting. Bijna 600.000 van hen wonen echter nog in het Zuidoost-Aziatische Myanmar, maar zonder staatsburgerschap en stemrecht.



Het leger van Myanmar heeft nu de leiding en heeft voor een periode van één jaar de noodtoestand uitgeroepen. Leiders, waaronder Aung San Suu Kyi, is aangeklaagd wegens het overtreden van import- en exportwetten en het bezit van onwettige communicatieapparatuur.

"We zijn niet in staat om contact op te nemen met onze familieleden in Rakhine als gevolg van frequente verstoring van het mobiele netwerk", zegt Jumalida Begum (36). "We horen dat het leger mogelijk opnieuw hardhandig gaat optreden. Ik maak me zorgen."



Rahmat Karim (57) zei dat alle hoop om terug te keren naar het vaderland is vernietigd na de militaire overname van 1 februari. "Het lijkt nu totaal onmogelijk.". Myanmar had eerder gezegd dat het zich inzet voor de repatriëring na het sluiten van een bilaterale overeenkomst met Bangladesh.

Student Amir Ali zei dat het Suu Kyi's fout was om samen te werken met het leger, dat in aanmerking komt voor 25% van de zetels in het parlement. "We hebben geen hoop op enig goeds van het leger", zei hij.



Nobelprijslaureaat en regeringsleider Aung San ligt internationaal onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord. Suu Kyi ontkende bij het Internationaal Gerechtshof in 2019 de beschuldigingen dat het leger genocide had gepleegd.

"We steunen de staatsgreep niet. We waren en zijn altijd voor democratie", zei Mohammed Ayyub Khan, hoofd van de in Myanmar gevestigde Rohingya Solidarity Organization, tegen persbureau Anadolu.

Hij voegde er echter aan toe dat zowel civiele als militaire regimes de Rohingya-moslims in gelijke mate vervolgden. "Zelfs de Nationale Liga voor Democratie van Suu Kyi heeft de genocide in Rakhine niet kunnen stoppen", aldus Khan.

