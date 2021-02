Casablanca neemt 450 nieuwe stadsbussen in gebruik

De nieuwe stadsbussen van Casablanca zullen vanaf 15 februari 2021 in gebruik worden genomen

Dat meldt woordvoerder Abdelaziz El Omari donderdag na de gemeenteraadsvergadering.

In totaal zullen vanaf september 2021 zo'n 700 nieuwe stadsbussen zijn ingezet om de huidige vloot te vernieuwen, meldt nieuwsdienst Medias24. Het betreft 200 voertuigen van Scania en 500 van Mercedes-Benz. De bussen komen sinds een paar dagen aan in Marokko en worden in de tussentijd opgeslagen in depots in Ben M'sik, Sidi Bernoussi en Mâarif.

Een eerdere bestelling van 350 bussen werd begin vorig jaar door de intergemeentelijke samenwerkingsorganisatie (ECI) Al Baida geannuleerd nadat de autoriteiten hadden besloten het vervoerscontract met vervoersbedrijf M'dina Bus niet te verlengen.



De gemeente zat na het laten uitlopen van de overeenkomst in een juridisch geschil met de oud-vervoerder. Het bedrijf ontving veel kritiek vanwege de slechte kwaliteit van de vloot en haar diensten als gevolg van achterstallig onderhoud.

Vlak voordat het contract met M'dina Bus verliep gingen een dozijn stadsbussen in vlammen op.

