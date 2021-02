Tweede Kamer buigt zich over dubbele nationaliteit van Marokkanen

De Tweede Kamer bespreekt vandaag de problemen rond de dubbele nationaliteit van enkele Marokkaanse Nederlanders.

Marokko staat niet toe dat enkelen van hen afstand willen doen van de Marokkaanse nationaliteit.

Een groep van twaalf Nederlandse Marokkanen vroeg vorig jaar in een manifest de Nederlandse overheid om steun bij hun strijd voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit, onder wie de Amsterdamse schrijver Asis Aynan en de zussen Laila en Nadia Ezzeroili.

De dubbele nationaliteit levert "veel Marokkaanse Nederlanders problemen op", schrijft De Volkskrant. D66-Kamerlid Jan Paternotte bepleit dat de ruim 400.000 Marokkanen in Nederland moeten kunnen registreren als zij afstand willen doen van hun Marokkaanse nationaliteit.



Het kabinet voelt echter niets voor het voorstel van Paternotte om het register 'Ongewenste Nationaliteit' in te voeren. Dat kan volgens hem een handreiking zijn aan mensen die van hun aangeboren nationaliteit af willen.

Mensen van Marokkaanse afkomst krijgen automatisch de Marokkaanse nationaliteit, ook als ze in Nederland zijn geboren. Doordat zij geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit, kunnen ze tegen hun wil worden onderworpen aan "buitenlandse staatsdwang".



Als Marokko bijvoorbeeld besluit de onlangs uitgebreide dienstplicht ook voor Marokkanen in het buitenland geldt, dan zullen zij daaraan moeten geloven, voerde de activisten aan. Hetzelfde geldt voor het familierecht, de zedenwetgeving en het religieuze beleid.

Het is overigens niet alleen voor Marokkaanse Nederlanders onmogelijk om van hun oorspronkelijke nationaliteit af te komen. Dat geldt ook voor mensen met een achtergrond in Algerije, Angola, Argentinië, de Bahama's, Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse republiek. Ecuador, Eritrea, Griekenland, Iran, Jemen, Libië, Maleisië, Mali, Mexico, Nicaraqua, Pakistan, Somalië, Syrië, Tonga, Tunesië en Uruguay.





Internationaal recht

Het kabinet meldde in december geen mogelijkheden te zien om Nederlanders met een dubbele nationaliteit te helpen daarvan af te komen.

Op basis van het internationaal recht is het niet mogelijk landen te dwingen burgers die in het buitenland wonen afstand te laten doen van hun nationaliteit.



Volgens het kabinet lijkt een groot deel van de mensen met een tweede nationaliteit deze niet als problematisch of ongewenst te beschouwen.

Wetsvoorstel dubbele nationaliteit

De discussie over de tweede nationaliteit van met name Marokkanen komt regelmatig terug in het politieke en publieke debat. Vooral de PVV, maar ook de VVD stelt herhaaldelijk de loyaliteit ter discussie van mensen met een dubbele nationaliteit.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat Nederlanders die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit hun stemrecht moeten verliezen. Ook mogen ze niet meer verkiesbaar zijn voor politieke functies.

© NOS/ANP/Marokko.nl 2021