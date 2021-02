Mogelijk 80 extra Nederlandse militairen naar Afghanistan

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan heeft Defensie tachtig militairen paraat staan om daarheen te gaan.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel, benadrukt het ministerie. De infanteristen van de Landmacht moeten indien nodig binnen twee tot drie weken inzetbaar zijn in Afghanistan voor NAVO-missie Resolute Support. Ze zullen dan worden ingezet voor beveiligingstaken in en rond Mazar-e-Sharif.

De veiligheid verslechtert in Afghanistan, schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie) donderdag aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is het "geweldniveau van de Taliban zorgelijk hoog".

Onzekerheid

De onzekerheid neemt de komende tijd toe. Daarbij kunnen buitenlandse troepen vaker het doelwit worden. "In deze context moet de NAVO anticiperen op diverse scenario’s waarin de dreiging van Taliban-aanvallen op coalitietroepen mogelijk toeneemt", aldus Bijleveld.



De vorige Amerikaanse regering heeft met de Taliban afgesproken dat buitenlandse militairen per 1 mei het land verlaten. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden gaat doen.

Spanningen

Begin deze week verklaarden vier hoge NAVO-functionarissen tegen persbureau Reuters nog dat de internationale troepenmacht langer in Afghanistan zal blijven. Daardoor kunnen de spanningen flink oplopen.



Nederland stelt de troepen gereed op verzoek van Duitsland. Dat land heeft de leiding in de noordelijke regio waar de Nederlandse militairen actief zijn. Daar zijn op dit moment al zo'n 150 Nederlandse militairen.

Het Amerikaanse leger speelt een "essentiële rol" in het in stand houden van de NAVO-missie die bijna 16.000 man groot is. De Amerikanen leveren daarvan 8000 militairen en heel veel materieel. Duitsland volgt als tweede met 1300 militairen.

