Door rellen getroffen ondernemers Rotterdam krijgen voorschot

Rotterdamse kleine ondernemers aan de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk die zijn getroffen door de rellen op 25 januari krijgen van de gemeente een voorschot om schade aan hun winkel te herstellen.

Dat schrijft het college in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. Na de rellen had de gemeente al toegezegd om gedupeerde ondernemers te helpen.

Ze krijgen de schade uiteindelijk door verzekeraars en het Rijk vergoed, maar omdat dat tijd kost, krijgen ze vanaf vrijdag een voorschot uitgekeerd. Economiewethouder Barbara Kathmann: "Het gaat hier om een uitzonderlijke locatie, na een uitzonderlijke gebeurtenis, in een uitzonderlijke tijd."

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid werden vernielingen aangericht aan zeventien winkels, waarvan er zeven werden geplunderd.

De schade door de rellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in Rotterdam bedraagt bijna 300.000 euro, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag op Radio Rijnmond.

© ANP 2021