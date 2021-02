VN-Veiligheidsraad roept op tot vrijlating Aung San Suu Kyi

Het regime dat nu aan de macht is in Myanmar moet alle gevangenen onmiddellijk vrijlaten, inclusief de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi.

De VN-Veiligheidsraad riep daar donderdag toe op. Het orgaan met daarin ook Myanmar-bondgenoot China zegt in een verklaring "diep bezorgd" te zijn over de noodtoestand van een jaar die de militaire machthebbers hebben afgekondigd na de recente coup.

Verder wordt benadrukt dat de overgang naar democratie in het land steun verdient. De raad met vijftien leden sprak dinsdag al over de staatsgreep, maar kon eerder geen overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke tekst.

Sinds de staatsgreep begin deze week zijn al zeker 147 parlementariërs, activisten, ambtenaren en journalisten gearresteerd, berichtte de vereniging voor hulp aan politieke gevangenen (AAPP) in Myanmar donderdag. De meeste mensen die zijn opgepakt werkten als volksvertegenwoordiger of in het bestuursapparaat. Voor zover bekend zijn er veertien activisten onder de arrestanten. Naast Aung San Suu Kyi is ook de afgezette president gearresteerd.



Westerse landen hebben de coup veroordeeld. Een door de Britten opgestelde verklaring stuitte in de Veiligheidsraad eerder op een veto van China en Rusland. Die landen hebben de legertop in Myanmar vaker de hand boven het hoofd gehouden. VN-topman Guterres riep woensdag op de internationale druk op de militaire junta in Myanmar op te voeren.

Aung San Suu Kyi werd woensdag aangeklaagd wegens het illegaal importeren van communicatieapparatuur. De nobelprijslaureaat ligt internationaal al langer onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt, verkracht en uitgemoord.



Suu Kyi ontkende bij het Internationaal Gerechtshof in 2019 de beschuldigingen dat het leger genocide had gepleegd.

Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh maken zich zorgen over dierbaren in thuisland Myanmar. Gevreesd wordt dat het zogenaamde Tatmadaw, het Myanmarese leger, weer massaal moslims gaat moorden en verkrachten nu het leger door de staatsgreep weer aan de macht is geraakt.



