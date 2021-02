Marokko biedt Algerije 20.000 vaccins aan

Rabat heeft aangegeven bereid te zijn 10.000 vluchtelingen te vaccineren die momenteel worden opgevangen in de Algerijnse Tindouf-kampen.

Dat meldt de Algerijnse nieuwsdienst Algeria Times. Algerije is vorige week gestart met de landelijke vaccinatiecampagne nadat het land 100.000 doses van het Russische coronavaccin Sputnik-V had ontvangen.

Eind december kondigde Algiers aan dat het 500.000 doses van het vaccin had besteld bij haar Russische bondgenoot. Het grootste land van Afrika zal naar verwachting ook zendingen ontvangen van het Chinese vaccin Sinovac en het Brits-Zweedse AstraZeneca.

De vaccinatiecampagne werd gestart in de zuidelijke provincie Blida, het gebied stond in maart 2020 bekend als epicentrum van de virusuitbraak.



Het Noord-Afrikaanse land hoopt 80% van de 44 miljoen inwoners te vaccineren, in slechts een maand tijd. Bij de vaccinatiecampagne zijn zo'n 8.000 gezondheidscentra betrokken.

Met de huidige beschikbare voorraad lijkt de kans echter klein dat de ambitieuze doelstellingen van de Algerijnse zorgautoriteiten zullen worden behaald. De 100.000 doses van het Russische middel is niet eens voldoende om mensen in te enten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs en het veiligheidsapparaat.



De Algerijnse regering heeft zaterdag besloten om de avondklok met 15 dagen te verlengen. Het is in 19 van de 48 prefecturen van het land niet toegestaan om tussen 20.00 uur 05.00 uur de straat op te gaan. Tot nu toe vielen 29 prefecturen onder deze avondklok. Algerije heeft tot dusver 108.116 virusgevallen geregistreerd, waaronder 2.900 doden.

Ondanks de toegenomen spanningen tussen de twee buurlanden heeft Marokko meermaals pogingen gedaan het conflict te beëindigen. Centraal in de burenruzie staat de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.



De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani zei eind december bereid te zijn de grenzen met Algerije te heropenen zodra de Algerijnen daar "klaar voor zijn".

El Othmani maakte de opmerking in de nasleep van de tripartiete overeenkomst met de Verenigde Staten en Israël en benadrukte dat Rabat geen van zijn buren "onrecht aan zal doen".

