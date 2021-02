VS beëindigen steun aan Saoedisch offensief tegen Houthi's in Jemen

De Verenigde Staten zullen geen steun meer geven aan "offensieve operaties" in Jemen tegen de opstandige Houthi's.

President Joe Biden zal dat donderdag aankondigen, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Washington blijft aanvallen tegen terreurgroep al-Qaeda wel ondersteunen. Biden benoemt naar verwachting de ervaren diplomaat Timothy Lenderking als speciale gezant voor Jemen.

Dat wordt gezien als een teken dat de VS een actievere rol willen spelen in het beëindigen van de burgeroorlog in dat land.

De vorige regering onder president Trump steunde het door Saoedi-Arabië geleide offensief in Jemen. Dat land bestookt met andere Arabische landen opstandige Houthi’s, die worden geholpen door Iran. Trump leverde veel wapens aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De nieuwe regering bevroor de verkoop van F35-straaljagers aan de VAE en bepaalde wapentransacties met de Saoedi’s eerder al.



Grote hongersnood

De strijd van zes jaar had al meer dan 100.000 doden en grote hongersnood tot gevolg. Volgens de VN is het de grootste humanitaire crisis op aarde.

De VS bestempelden de Houthi's vlak voor het vertrek van Trump nog als terroristen. De nieuwe regering in Washington heeft daar afstand van genomen. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft gezegd dat het Saoedische offensief tegen de Houthi's heeft bijgedragen aan de vreselijke humanitaire toestand in Jemen. Het is volgens hem erg belangrijk humanitaire hulp naar het "wanhopige" Jemenitische volk te krijgen.

