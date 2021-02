'Al-Qaeda-leider Khalid Batarfi opgepakt'

De leider van de gevaarlijke Jemenitische tak van terreurorganisatie al-Qaeda zit al maanden vast.

Khalid Batarfi zou volgens VN-experts in oktober zijn opgepakt bij een operatie in de stad Al Ghaydah. Zijn rechterhand Saad Atef al-Awlaqi kwam toen om het leven.

Batarfi trad minder dan een jaar geleden aan als leider van al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland (AQAS). De organisatie, die ook buiten Jemen actief is, heeft onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in 2019. Toen schoot een Saoedische militair in Florida drie van zijn Amerikaanse collega's dood.

De VS zien AQAS als een extreem gevaarlijk jihadistisch netwerk en proberen belangrijke extremisten uit te schakelen. De twee vorige leiders van de terreurorganisatie kwamen allebei om het leven door Amerikaanse luchtaanvallen. Batarfi verscheen in meerdere video's van al-Qaeda en wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezien als een internationale terrorist.



AQAS heeft de arrestatie van Batarfi niet bevestigd. De VN-experts treden in een rapport aan de Veiligheidsraad ook niet in detail over wat hem precies is overgekomen of waar hij nu is.

De extremistenleider zou volgens onbevestigde berichten door Jemenitische troepen zijn overgedragen aan buurland Saoedi-Arabië.

