Dit weekend 'uitzonderlijke' sneeuwstorm verwacht

Na jaren kan Nederland komend weekend weer te maken krijgen met een sneeuwstorm.

In de kustgebieden en het rivierengebied verwacht Weer.nl een combinatie van sneeuw en krachtige wind, waardoor sneeuwduinen van meer dan een meter hoog kunnen ontstaan.

De laatste keer dat er een sneeuwstorm over het land trok, was in 2010. In Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer sneeuwde het en stond er tegelijkertijd een stormachtige wind. Overigens viel die in het niet bij die van 1979, de zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm ooit. "De storm hield maar liefst 90 uur lang aan en er ontstonden sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte", zegt meteoroloog Jordi Huirne.

Het barre winterweer zet zaterdagavond in. In een groot deel van het land begint het te sneeuwen en in het uiterste zuidoosten gaat het ijzelen. Er staat een matige tot vrij krachtige oostenwind in het binnenland, die in de kustgebieden hard tot stormachtig kan zijn.



Historisch dikke sneeuwlaag

In de nacht naar zondag breidt de sneeuw zich over het hele land uit, behalve naar het uiterste noorden en Zuid-Limburg. Op de meeste plaatsen valt ruim 10 centimeter sneeuw.

Door de krachtige wind kunnen hoge sneeuwduinen ontstaan. In de kustprovincies, maar ook in de open gebieden van Flevoland en Drenthe, kan dan al een sneeuwstorm de kop opsteken met slecht zicht tot gevolg.



Zondag blijft het een groot deel van de dag sneeuwen. Met name het midden en het oosten van het land worden bedekt met een "historisch" dikke sneeuwlaag. In de Achterhoek, de omgeving Arnhem/Nijmegen en het rivierengebied kan een sneeuwlaag ontstaan van 30 centimeter.

Vooral in Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen moet men rekening houden met een sneeuwstorm, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Het is daarbij behoorlijk koud, rond de -5 graden. Door de harde wind voelt het veel kouder: de gevoelstemperatuur daalt op veel plaatsen naar -10 tot -15 graden.

Alleen in het uiterste zuiden van Limburg valt bijna alle neerslag in de vorm van regen of ijzel. De temperatuur ligt daar iets boven 0.



