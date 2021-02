De Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma

Hoe het vaccin van AstraZeneca moet worden ingezet is een dilemma. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vrijdag.

De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60'ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten.

"Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten", aldus De Jonge. "Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad" dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus.

"Ik heb dus een afspraak met de langdurige zorg, en een advies van de Gezondheidsraad. Ik vind beide van groot belang, daar moet ik uit zien te komen." De minister "hoopt" vrijdag een knoop door te hakken.



Het kabinet hoopte de vaccinatiecampagne flink te kunnen versnellen met het vaccin van AstraZeneca, waarvan miljoenen doses werden verwacht. Vorige maand kwam de farmaceut echter met de teleurstellende boodschap dat er in het eerste kwartaal 60 procent minder kan worden geleverd aan de Europese Unie.

Dat werd deze week iets bijgesteld, naar 50 procent van de eerder afgesproken 80 miljoen doses.

