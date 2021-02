Maandenlange celstraffen voor avondklokrellen in Eindhoven

Twee politierechters hebben vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch maandenlange celstraffen opgelegd aan vier relschoppers die betrokken waren bij de avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari.

De hoogste straf - acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk - ging naar Eindhovenaar Jeremy de G., die op het moment van de rellen net vier dagen achttien jaar oud was.

Hij gooide niet alleen met stenen naar de politie, maar was urenlang in de stad en betrokken bij het ondersteboven gooien en vernielen van een auto van ProRail. Om die reden moet hij ook rond de 18.000 euro schadevergoeding betalen aan het leasebedrijf.

Drie andere mannen kregen celstraffen tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Die laatste straf was voor de 24-jarige Stanley C. uit Eindhoven. Hij was volgens de politierechter "één van de actiefste deelnemers, een voorloper aan het begin van de rellen".



C. hitste de groep op door zich voor de groep te plaatsen, tussen de ME en de demonstranten. Hij stond met zijn armen te zwaaien en de politie uit te dagen. Hij greep in zijn kruis richting de agenten en gooide met stenen en een fiets naar de politie. De man heeft bekend dat hij stenen gooide.

Oorlogssituatie

Geen van de verdachten moest zich verantwoorden voor het vernielen van het Centraal Station of voor plunderingen in het centrum. Mensen die daarvan worden verdacht, zullen later nog voor de rechter verschijnen.



De rechter zei dat er in Eindhoven sprake was van ‘een soort oorlogssituatie’. Het ging in het begin van de zondagmiddag mis in Eindhoven toen de politie het 18 Septemberplein schoonveegde, waar ongeveer driehonderd mensen deelnamen aan een verboden demonstratie. De politie werd bekogeld met stenen, vuurwerk, fietsen en verkeersborden. Bij het Centraal Station werd een auto in brand gestoken, het station werd vernield en er werden winkels geplunderd. Dat breidde zich uit tot in het centrum, waar de politie ook traangas inzette.

Zaken tegen minderjarigen

Eerder deze week kwamen relschoppers uit andere steden al voor verschillende rechters. De hoogste straf tot vrijdag was negentig dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk voor iemand die betrokken was bij rellen op het Museumplein in Amsterdam.

Dinsdag behandelt de kinderrechter in Den Bosch drie zaken tegen minderjarigen die zijn opgepakt in verband met de rellen in Eindhoven.

