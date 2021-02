Honderden Myanmarezen trotseren leger en demonstreren tegen coup

Honderden docenten en studenten hebben bij een universiteit in Myanmar gedemonstreerd tegen de staatsgreep.

Demonstranten scandeerden "lang leve moeder Suu", een verwijzing naar de opgepakte politiek leider Aung San Suu Kyi. Ook zwaaiden ze met vlaggen die de rode kleur hadden van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de omstreden Nobelprijswinnares.

Er waren ongeveer tweehonderd mensen afgekomen om de protestactie bij de Dagon Universiteit in Yangon. "Als burger kan ik deze militaire staatsgreep absoluut niet accepteren", zei een docent.

"We moeten ons verzetten tegen deze dictatuur." Actievoerders maakten ook een gebaar waarbij ze drie vingers omhoog staken. Die begroeting was ook te zien bij protesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.



Ook in hoofdstad Naypyidaw trotseerden burgers de coupplegers. Tientallen medewerkers van ministeries poseerden voor groepsfoto's terwijl ze rode lintjes droegen. De militaire machtshebbers arresteerden ondertussen ook een naaste medewerker van Suu Kyi, haar 79-jarige rechterhand Win Htein. Hij zou in het huis van zijn dochter zijn opgepakt.

NLD-partij

Het leger greep begin deze week de macht, vlak voordat het parlement bijeen zou komen. Die volksvertegenwoordiging zou worden gedomineerd door de NLD-partij van Suu Kyi. Die versloeg bij de verkiezingen van vorig jaar een aan het leger gelieerde politieke partij. De militairen klaagden daarop dat er fraude was gepleegd.



Suu Kyi zelf zit al dagen vast. Haar partij maakte vrijdag bekend dat ze het voor zover bekend goed maakt. "We hebben ontdekt dat staatsadviseur Aung San Suu Kyi in goede gezondheid verkeert", meldt de NLD. Ze zou huisarrest hebben in Naypyidaw.

De partij sprak ook steun uit voor burgers die meedoen aan protestacties en beloofde mensen te helpen die daardoor worden opgepakt of hun baan verliezen.



Genocide

Nobelprijslaureaat Aung San ligt internationaal al langer onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen drie jaar gelegen met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

