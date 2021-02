DGSN schorst agent wegens voordringen voor coronavaccin

De nationale veiligheidsdienst DGSN heeft een agent in Berrechid geschort nadat hij zich onterecht in de voorrangsfase heeft laten inenten

In de huidige fase van de nationale vaccinatiecampagne worden enkel personen ingeënt die deel uitmaken van de risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en eerstelijns zorgmedewerkers en veiligheidsagenten.

DGSN heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van de zaak en geeft aan dat de betrokken agent niet voldeed aan de minimale leeftijdseis van 45 jaar.

De landelijke vaccinatiecampagne is vorige week donderdag begonnen. De Marokkaanse koning Mohammed VI kreeg in Fez als eerste het eerste deel van het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm toegediend. Tot dusver hebben 351.723 personen in Marokko het eerste deel van het vaccin ontvangen.

40-plussers die werken in de gezondheidszorg, maar ook onderwijspersoneel komen als eerste aan de beurt. Werknemers van nationale veiligheids-, en inlichtingendiensten DGSN en DGST zijn opgeroepen voor vaccinatie. Ook onder leden van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) en gevangenismedewerkers zijn de inentingen gestart.



Het is niet de eerste keer dat autoriteiten stuitten op onenigheid bij de vaccinatie. Vorige week meldde het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat acht personen in Taza zijn gevaccineerd zonder dat ze daar recht op hadden.

Als reactie schorste het ministerie de plaatsvervangend provinciegouverneur. Ook het personeel dat verantwoordelijk was voor de registratie en controle van vaccingerechtigden werd geschorst.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717. Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

