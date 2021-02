Spanje overweegt nieuwe ambassadeur in Marokko te benoemen

Spanje zou Jose Maria Ridao, de voormalige adjunct-directeur van de Spaanse krant El Pais, kunnen benoemen tot ambassadeur in Marokko

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst Vozpopuli woensdag aan de hand van bronnen bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ridao verliet in januari zijn functie bij het Spaanse dagblad en zou worden overwogen om Ricardo Diez-Hochleitner, de huidige ambassadeur in Rabat, te vervangen. De voormalige diplomaat heeft na zijn vertrek bij El Pais verzocht om opnieuw toe te treden tot het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Ridao kent Marokko heel goed, dankzij zijn vriendschap met de schrijver Juan Goytisolo, die hij vaak in Marrakech heeft bezocht", meldt het dagblad in de berichtgeving over Ridao's mogelijke benoeming.



Na zijn studie rechten en Arabische filologie trad Rida in 1987 toe tot het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, als hoofd van de afdeling Nabije Oosten. Zijn benoemingen in het buitenland, tussen 1989 en 2000, brachten hem naar Angola, Rusland uit het Sovjettijdperk, Equatoriaal Guinea en Frankrijk.

Rond de eeuwwisseling besloot Ridao het ministerie te verlaten. Hij keerde kort terug naar het diplomatieke veld toen hij tussen 2004 en 2006 als ambassadeur van Spanje bij UNESCO diende en tussen 2017 en 2019 als consul in Washington DC.



Vóór zijn meest recente benoeming in de VS zou de Spaanse diplomaat zijn overwogen voor de functie van consul in Algiers. De Algerijnse regering weigerde echter zijn benoeming zonder opgaaf van redenen.

Als de speculaties kloppen zou Ridao's missie in Marokko zijn eerste aanstelling zijn in een Arabisch sprekend land. De diplomaat zou zich bezig moeten houden met het in stand houden van de betrekkingen tussen Marokko en Spanje en aan het onschadelijk maken van de opkomende spanningen tussen de twee buurlanden, die momenteel veel weg heeft van de stilte vóór de storm.

