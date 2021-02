Zorgminister Marokko: Vaccin AstraZeneca kan worden gebruikt bij 65-plussers

Gedurende de landelijke vaccinatiecampagne in Marokko zal het Oxford-vaccin van AstraZeneca ook worden toegediend aan personen van 65 jaar en ouder

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb donderdag. Volgens de zorgminister zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat het vaccin veilig en effectief is voor de leeftijdsgroep.

In een verklaring stelt Ait Taleb dat het nationale vaccinatie-comité, de Europese toezichthouder EMA en de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) het vaccin hebben goedgekeurd zonder leeftijdsbeperkingen.

Het besluit is opmerkelijk omdat in recentere verklaringen de EMA wel degelijk vraagtekens heeft gezet bij de werking van het vaccin bij 55-plussers. Veel Europese landen hebben besloten om geen ouderen in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca.



Europa

België en Zweden dienen het middel voorlopig niet toe bij 65-plussers. Polen vaccineert er alleen volwassenen tot zestig jaar mee. De landen volgen daarmee aanbevelingen van medische experts. In onder meer Zweden wordt uitgekeken naar een groot Amerikaans onderzoek dat later wellicht duidelijkheid geeft over de effectiviteit bij ouderen.

Volgens de Zweedse gezondheidsautoriteiten hebben andere EU-landen, waaronder Duitsland, ook al besloten andere vaccins te gebruiken voor senioren. De Franse toezichthouder gaf dinsdag groen licht voor het gebruik van het AstraZeneca-vaccin, maar adviseerde het niet toe te dienen aan mensen boven de 65 jaar.



In Oostenrijk en Duitsland hebben medische deskundigen aanbevolen het vaccin alleen toe te dienen aan mensen tussen de 18 en 65 jaar. Het Italiaanse geneesmiddelenagentschap adviseert het AstraZeneca-vaccin alleen te gebruiken bij inwoners jonger dan 55, ook omdat nog onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit bij ouderen.

Nederland

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60'ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten. "Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten", aldus coronaminister Hugo de Jonge.



"Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad" dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus.

"Ik heb dus een afspraak met de langdurige zorg, en een advies van de Gezondheidsraad. Ik vind beide van groot belang, daar moet ik uit zien te komen." De minister "hoopt" vrijdag een knoop door te hakken.

