Kabinet wil appen achter stuur zwaarder bestraffen

De boete voor appen achter het stuur gaat omhoog van 240 euro naar 340 euro. Ook ander gevaarlijk rijgedrag wil het kabinet zwaarder bestraffen.

De boetes voor lichtere vergrijpen in het verkeer, zoals overschrijding van de maximumsnelheid met minder dan 10 kilometer per uur op snelwegen, gaan juist omlaag.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat ervan uit dat het strenger bestraffen van ernstige verkeersovertredingen de verkeersveiligheid ten goede komt. Door lichtere overtredingen minder zwaar te beboeten, zal volgens hem het maatschappelijk draagvlak worden vergroot. In het regeerakkoord van 2017 waren daar al afspraken over gemaakt.

Vooral appen achter het stuur vindt Grapperhaus een groot probleem. "Daar kunnen we echt niet genoeg bovenop zitten", zegt de bewindsman. "Dat is gewoon levensgevaarlijk."



Pakkans verhogen

Grapperhaus noemt het daarnaast van belang dat de pakkans voor verkeersovertreders wordt verhoogd. Hij stelt vast dat dankzij een versterkte politie-inzet het aantal staandehoudingen gestaag toeneemt. Daarnaast wordt meer gebruikgemaakt van bijvoorbeeld camera's om te controleren op telefoongebruik. Ook zijn er trajectcontroles bijgekomen, ook op provinciale wegen waar veel ongelukken gebeuren.

Behalve het gebruik van een telefoon achter het stuur, wordt ook onnodig links rijden zwaarder bestraft, net als het vervoeren van minderjarigen zonder autogordel. De boetes daarvoor gaan omhoog van 140 euro naar 210 euro. Wie geen voorrang verleent aan bijvoorbeeld een ambulance of brandweerauto met de zwaailichten aan, riskeert straks een bon van 340 euro. Nu is dat nog 240 euro.



Lagere boetes

Wie maximaal 10 kilometer te hard rijdt op de snelweg, betaalt daar straks een 15 procent lagere boete voor. Ook komt er een bekeuringsvrije voet voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op snelwegen waar 130 de limiet is. Op andere snelwegen was die al van kracht.

De boetes voor het veroorzaken van onnodig geluid met een auto of motor en voor het hinderen van passagiers bij het in- en uitstappen, gaan omlaag van 390 euro naar 240 euro. Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats gaat 300 euro kosten in plaats van 390 euro.

© ANP 2021