Rechtbank stelt Marengoproces uit vanwege corona

De inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo wordt ten minste een paar weken uitgesteld.

Vanwege de huidige coronacrisis vindt de rechtbank Amsterdam het niet verantwoord om zo'n groot proces, met veel betrokkenen, nu door te laten gaan.

De eerste zittingsdag was gepland op 15 februari in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Deze en de andere geplande dagen in februari worden geschrapt. Vooralsnog blijven de zittingsdagen vanaf maart staan. De rechtbank verwacht tot diep in 2022 bezig te zijn met de zaak. Het proces draait om in totaal zeventien verdachten, hoofdverdachte is Ridouan Taghi.

"Door de huidige ontwikkelingen in de coronapandemie, waaronder de opkomst van de Britse variant van het virus, ziet de rechtbank zich genoodzaakt de start van het proces uit te stellen naar een later moment", laat de rechtbank vrijdag weten.



"Het omvangrijke proces vraagt de inzet en betrokkenheid van een zeer groot aantal personen, waaronder de rechtbank, officieren van justitie, de verdachten en hun raadslieden, beveiligingspersoneel en pers." Zij moeten allen veilig en verantwoord hun werk kunnen doen en de kwaliteit van het strafproces moet gegarandeerd worden, meldt de rechtbank. "De rechtbank komt tot de conclusie dat op dit moment niet aan al deze eisen kan worden voldaan."

Besmettingen in penitentiaire inrichtingen

Ook de onzekerheid over de ontwikkeling van de huidige besmettingen in verschillende penitentiaire inrichtingen speelt voor de rechtbank een rol. Onlangs werd duidelijk dat meerdere medewerkers in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught positief waren getest op het coronavirus.



Alle gedetineerden moesten daarom preventief in quarantaine. Taghi zit daar gedetineerd.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Taghi en de zijnen van meerdere onderwereldmoorden en pogingen daartoe.

