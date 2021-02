Marokko: Driekwart bevolking wantrouwt politieke partijen

Zo'n 74% van de Marokkaanse bevolking heeft geen vertrouwen in het gros van de politieke partijen in het land

Dat blijkt uit de onderzoeksresultaten van het Marokkaanse instituut voor beleidsanalyse (MIPA). Volgens het rapport vertrouwt 38% van de ondervraagden geen enkele politieke partij.

Het wantrouwen in de Marokkaanse politiek is in 2020 toegenomen, het aantal wantrouwenden lag een jaar eerder nog op 77%.

De studie, die tot doel heeft het vertrouwen van Marokkanen in de verschillende politieke, economische en sociale instellingen te meten en analyseren, registreerde de lage betrokkenheid bij politieke partijen; 98% van de ondervraagden gaf aan niet tot een politieke partij te behoren en ruim tweederde van de respondenten (64 %) gaf aan niet van plan is te gaan stemmen bij de komende verkiezingen.



Marokkanen hebben wel iets meer vertrouwen in overheidsinstellingen. Vooral de politie (86%) en het leger (89%) geniet steeds meer vertrouwen. Vorig jaar gaf 78% van de respondenten aan de politie te vertrouwen, 83,3% vertrouwde het leger.

Op basis van de studie schreef MIPA het gebrek aan vertrouwen in de Marokkaanse regering toe aan het "gebrek aan maatregelen" om de meest urgente problemen van het land op te lossen.

