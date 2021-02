Grapperhaus: gegevens tientallen agenten op sociale media

Relschoppers hebben van "tientallen" agenten gegevens op sociale media gezet, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus. Op deze manier worden de politiemannen en -vrouwen geïntimideerd.

Het gaat om politiemensen die optraden tijdens de recente avondklokrellen. "In enkele gevallen stonden er echt van die idioten in de tuin van de agent", zegt de bewindsman in een interview met het AD. Eerder zei Grapperhaus al dat hij iets wil doen aan het 'doxen' (het delen van informatie over mensen op sociale media) van agenten. "Dat is echt het lafste en laagste dat er is." Hij gaat hierover met het Openbaar Ministerie en sociale netwerken in gesprek. Hij wil dat sociale media zelf ook ingrijpen, zoals ze bijvoorbeeld ook doen met de verspreiding van kinderporno.

Grapperhaus blijft er overigens bij dat de relschoppers alleen maar uit zijn op chaos en geweld, en dat de rellen niets met het protest tegen de avondklok te maken hadden. "Maar wat nu gaande is, is dat het demonstratierecht wordt uitgewoond door kwaadwillenden", zegt de bewindsman. De "gewelddadige opruiers" maken het volgens de CDA'er juist onmogelijk voor 'echte' demonstranten om vreedzaam te protesteren. "En dat is in deze uitzonderlijke tijden, dat zal ik niet ontkennen, gewoon al ingewikkeld genoeg."

