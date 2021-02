Miljoenste coronageval van Nederland vastgesteld

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat zaterdag door de grens van 1 miljoen. Dat gebeurt bijna een jaar na het eerste geval, op dag 346 van de uitbraak in Nederland.

Het werkelijke aantal gevallen is waarschijnlijk aanzienlijk hoger. De teller stond vrijdag op 997.803 bevestigde besmettingen. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld ongeveer 3900 gevallen per etmaal bij. Nederland is het 21e land in de wereld met meer dan een miljoen positieve tests.

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. Tot aan vrijdag zijn 59.124 inwoners van de hoofdstad positief getest. Daarna volgen Rotterdam (47.588 gevallen), Den Haag (33.044) en Utrecht (20.554). Ook in Tilburg, Almere, Eindhoven en Breda is het coronavirus bij meer dan 10.000 inwoners vastgesteld. Schiermonnikoog sluit de rij met slechts tien bevestigde besmettingen.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand. Dit was dag 1 van de coronacrisis in Nederland. Half april, na de eerste golf, stond de teller op ruim 30.000 bevestigde gevallen. In de zomer hield het virus zich gedeisd, maar in augustus begon het aantal besmettingen weer op te lopen. In september begon de tweede golf echt. Het aantal positieve tests brak record na record.



Op dag 210 van de uitbraak (23 september) werd het 100.000e coronageval geregistreerd. Iets meer dan twee maanden later, op 26 november, werd de grens van een half miljoen positieve tests gepasseerd. Ruim twee maanden verder sneuvelt de barrière van 1 miljoen gevallen.

Hoeveel mensen werkelijk het coronavirus hebben opgelopen, is niet bekend. In de eerste golf afgelopen voorjaar werd lang niet iedereen getest, In de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken. Bovendien heeft niet iedereen klachten gekregen. Een onbekend aantal Nederlanders is genezen van het virus of eraan overleden zonder ooit positief te zijn getest.

