KNMI: Zondag in hele land code rood door slecht weer, kou en ijsduinen

Het KNMI heeft voor zondag voor het hele land code rood uitgeroepen.

Dit in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van "verkeersbelemmerende" sneeuwduinen. Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren.

Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht, mogelijk minder dan 500 meter, en is het voor het gevoel snijdend koud. De meeste wind staat in de noordelijke helft van het land. In de kustgebieden daar en boven het IJsselmeer komen zware windstoten tot 90 kilometer per uur voor.

Het gaat vanaf zaterdagavond ook flink sneeuwen. Op de meeste plekken in Nederland zal er zo'n 10 centimeter vallen, maar in het oosten en midden van het land kan die sneeuwlaag veel dikker worden. Lokaal kan daar tussen de 15 en 30 centimeter sneeuw vallen, voorspelt Weer.nl.



In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag toen op 11 december een laag van 44 centimeter en werd ook code rood uitgegeven. Het sneeuwrecord stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.

Vanwege de extreme weersomstandigheden heeft het KNMI nu dus code rood afgekondigd. Dat gebeurde voor het laatst op 31 december 2019 vanwege zeer dichte mist in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het hele land met code rood te maken had, was op 13 februari 2012. Toen vanwege ijzel en ijsregen.

